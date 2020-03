Con la passa a WindTre attiva in questo periodo, gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di godere anche di 100 giga di traffico dati al mese, riuscendo in questo modo a pagare un canone che effettivamente non supera i 5,99 euro, richiedendo nel contempo il pagamento tramite conto corrente bancario.

La limitazione più grande della campagna promozionale corrente è proprio questa, la necessità di soddisfare il canone non tramite credito residuo, ma solo ed esclusivamente tramite conto o carta di credito non ricaricabile. La promozione, inoltre, risulta essere accessibile solo ed esclusivamente da coloro che si ritrovano in condizione d’uscita da un operatore virtuale, con annessa richiesta di portabilità obbligatoria, a meno che comunque non sia un derivato di WindTre (quindi i vari CoopVoce, PosteMobile, Fastweb Mobile, LycaMobile o Very Mobile).

Passa a WindTre: la promozione riserva una piacevole sorpresa

La promozione oggetto dell’articolo prende il nome di Go 100 Top+ Easy Pay, al suo interno gli utenti possono trovare a tutti gli effetti illimitati minuti per telefonare ad ogni numero in Italia, affiancati da 100 giga di traffico dati e 200 SMS da inviare a chiunque desiderino.

Tutto questo è raggiungibile con un esborso finale di soli 5,99 euro al mese, pagabili ovviamente ed esclusivamente tramite conto corrente o carta di credito non ricaricabile. Nell’eventualità in cui, sempre sottostando alle suddette limitazioni, vogliate versare il contributo tramite credito residuo, ricordiamo essere disponibile anche la WindTre Go 50 Top+ da 5,99 euro al mese con esattamente gli stessi identici contenuti. Entrambe possono essere richieste soltanto nei punti vendita, non online sul sito ufficiale.