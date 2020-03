In questi tempi difficili in cui siamo costretti a rimanere in casa, uno dei device più utilizzati è sicuramente lo smartphone. Tuttavia, se dovesse rompersi, c’è poco da fare. Fortunatamente, diversi marchi di smartphone, tra cui OnePlus, Huawei, Honor e Realme, stanno estendendo le garanzie sui loro dispositivi per altri tre mesi e offrono anche misure di soccorso per garantire riparazioni più rapide.

Per iniziare con OnePlus, la società estenderà le garanzie fino al 31 maggio per i dispositivi con garanzia che termina tra l’1 marzo e il 30 maggio. La società ha anche prolungato il periodo di sostituzione da 15 giorni a 30 giorni. OnePlus offrirà riparazioni in Nord America ed Europa con spedizione gratuita.

OnePlus ed altri OEM adotteranno la stessa misura sulle garanzie

Per completare ancora di più la propria assistenza, la società sta lavorando ad un programma di “dispositivi backup”. Grazie a questo servizio ti verrà fornito un dispositivo “di assistenza” mentre il tuo smartphone personale è in riparazione.

Anche Huawei prolungherà ulteriormente la garanzia fino al 30 giugno a causa di COVID-19. Ciò è applicabile ai dispositivi per i quali la garanzia termina tra il 21 marzo e il 21 giugno. Vale la pena sottolineare che il servizio è applicabile solo in India, Emirati Arabi Uniti e Sudafrica.

Realme India, invece, ha recentemente annunciato che estenderà le garanzie fino al 31 maggio sugli smartphone con garanzia in scadenza tra il 20 marzo e il 30 aprile. Inoltre, per gli acquisti tra il 15 marzo e il 30 aprile, il periodo di sostituzione è stato esteso a 30 giorni. Realme Europe ha inoltre esteso i periodi di rimborso e sostituzione a due mesi dalla scadenza originale di sostituzione.

Per terminare, Honor non poteva mancare nella lista delle aziende che sta aderendo a questo servizio. Per le garanzie in scadenza tra il 21 marzo e il 21 giugno, la garanzia è stata prorogata al 30 giugno.