Durante il corso di questa primavera, precisamente nel mese di maggio, Iliad festeggerà il suo secondo anno di vita nel nostro paese. La compagnia francese sembra ottenere ancora ottimi risultati da una promozione come la Giga 50. Allo stato attuale, Iliad può ottenere ben 5 milioni di clienti su scala nazionale.

Iliad, il metodo per evitare ogni genere di problema per internet

Al netto della popolarità indiscutibile, ci sono ancora tanti clienti che lamentano alcuni problemi di gestione quotidiana. Anche in queste settimane continuano i problemi di affidabilità per le reti internet. Come risaputo, la compagnia francese ancora non può beneficiare di una copertura totale del suolo nazionale.

Nell’ultimo anno, senza alcun dubbio, sono diminuiti in termine quantitativi le anomalie, ma di certo queste non sono scomparse. In attesa di una ulteriore stretta da parte dei tecnici, in caso di mancanza di segnale i clienti possono utilizzare questa soluzione fai da te. Utilizzando le reti 3G al posto delle reti 4G, ad esempio, le prestazioni in termini di velocità saranno ridotte ma il livello di affidabilità sarà più alto.

Una soluzione del genere è utile per risolvere tutti i piccoli problemi di rete. In caso di problemi di maggiore entità, invece, è necessario contattare l’assistenza tecnica del provider.

Come sottolineato anche con altri approfondimenti, la totalità delle anomalie di rete sarà risolto non appena Iliad inizierà ad utilizzare le sue prime antenne di proprietà. Al netto di tutti i rallentamenti causati dall’esplosione dell’emergenza Coronavirus, novità potrebbero arrivare entro l’inizio della prossima estate.