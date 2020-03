Huawei P40 è uno dei migliori smartphone presenti sul mercato ma la mancanza del Google Play Store impedisce allo stesso di avere parecchie funzionalità offerta dal famoso motore di ricerca. Proprio in queste ore è arrivata una nuova guida che consente di installare il Google Play Store su Huawei P40 in modo semplice e veloce.

Huawei non si è lasciata intimorire dal blocco di Trump e sopratutto dalla disattivazione di tutti i servizi offerti da Google tanto che ha convinto molti sviluppatori ad offrire le proprie app su AppGallery. Da oggi è arrivato finalmente un nuovo sistema che permette di installare il Google Play Store semplicemente sfruttando un file APK. Purtroppo non sappiamo se tale applicativo sia sicuro al 100% anche se abbiamo verificato lo stesso con diversi antivirus e non abbiamo riscontrato nessun problema. Se lo installate lo fate a vostro rischio e pericolo.

Come installare i servizi di Google su Huawei P40

Per avere il Google Play Store sul proprio Huawei P40 è necessario scaricare l’app ChatPartner ed installarla dando i vari “consensi” quando vengono richiesti. Al termine dell’installazione sarà necessario premere sul tasto “Apri” e poi su Detect device (non inserite le credenziali”. Verrà immediatamente riconosciuta la mancanza dei servizi Google. Ora potete premere il pulsante “Repai Now” . Al termine date i permessi di amministrazione tramite il pulsante “Attiva”. Dopo pochi secondi sarà terminata l’installazione. Senza inserire le credenziali di Google riavviate lo smartphone. Da ora potete avviare il Google Play Store, inserire i vostri dati e fare il relativo login.

La procedura è davvero semplice e funziona anche se non siamo sicuri che Google bloccherà anche questo genere di “forzatura”. Non ci resta che provare e goderci tutti i servizi di Google in modo semplice e verloce.