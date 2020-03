In passato abbiamo avuto modo di vedere alcune delle funzionalità proposte nel prossimo gioco Flight Simulator di Microsoft. Mentre la build pre-alpha ci ha permesso di dare una sbirciatina all’ambiente fotorealistico del gioco – compresi traffico di voli e meteo – ora diamo un’occhiata ad un’altra interessante funzione.

Windows Central cita un video di sette minuti che gli sviluppatori hanno appena pubblicato e in cui si nota la particolarità del multiplayer nel gioco. La modalità principale è un mondo condiviso in cui tutti coloro che giocano a Flight Simulator possono potenzialmente vedere tutti gli altri, facendo affidamento sui server di Azure per fornire sufficiente capacità.

Flight Simulator potrebbe arrivare entro la fine dell’anno

Ciò include le persone che volano nel mondo reale, con la maggior parte del traffico aereo, insieme all’intelligenza artificiale che simulerà i voli. Per giocare in quella modalità dovrai attivare il meteo in tempo reale ed il traffico aereo in tempo reale può essere attivato o disattivato. Se non desideri utilizzare le impostazioni e le regole predefinite, passare a “tutti i giocatori” ti consentirà di volare con le tue preferenze.

Puoi formare gruppi con altri giocatori per includerli nel tuo gioco o volare da solo. In un gruppo, il leader può regolare l’ora, il tempo e altre impostazioni. Indipendentemente dalle impostazioni che stai utilizzando, il CEO Sebastian Wloch afferma che il gioco può gestire decine o centinaia di migliaia di aerei alla volta. I server invieranno i dati dei giocatori per il traffico aereo reale che si trova entro 200 km dalla loro posizione e informazioni da un massimo di 50 aerei multiplayer che includono quelli più vicini.

Speriamo che il prossimo titolo Flight Simulator di Microsoft sia pronto per il rilascio entro fine anno.