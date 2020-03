Euronics continua imperterrita nel lancio di ottime campagne promozionali alla portata della maggior parte dei consumatori sul territorio nazionale, o meglio ai soli residenti nelle vicinanze di un punto vendita “Via Lattea“, in grado di recarsi personalmente e fisicamente in negozio.

Il volantino Euronics discusso nel nostro articolo affonda le proprie radici direttamente nel Tasso Zero, ovvero nella decisione di offrire la possibilità ai consumatori di richiedere un prestito senza interessi, tramite il quale poi riuscire a ripagare l’intera cifra in comode rate fisse addebitate automaticamente sul conto corrente bancario.

Tutti i codici sconto Amazon e le migliori offerte in circolazione sono disponibili solo sul nostro canale Telegram ufficiale, li trovate a questo link.

Volantino Euronics: tutti gli sconti da non lasciarsi sfuggire

Le offerte messe sul piatto dal volantino Euronics hanno davvero dell’incredibile, i consumatori possono pensare di arrivare ad acquistare addirittura un Samsung Galaxy S20 a soli 599 euro o un Galaxy S20+ a 699 euro, entrambi comunque in versione no brand con garanzia legale della durata di 24 mesi.

Volendo scendere nel prezzo finale di vendita, la scelta può sicuramente ricadere su un buonissimo Huawei Nova 5T disponibile all’acquisto a 349 euro, oppure l’ottimo Huawei P30 (nella versione base) raggiungibile con un esborso finale di 479 euro.

Il volantino Euronics è disponibile, come specificato nell’apertura dell’articolo, solo ed esclusivamente nei punti vendita del socio La Via Lattea, non altrove in italia o sul sito ufficiale. Ricordate che tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia di 24 mesi ed in versione no brand, maggiori dettagli sono disponibili poco sotto.