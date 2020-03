Apple: i suoi software di editing audio e video gratuiti per 90 giorni

Apple: ora puoi fare pratica con i programmi per più tempo, ma poi dovrai acquistarli

Secondo 9to5Mac, la società lancerà per la prima volta una versione di prova gratuita di Logic Pro X. Il software di editing audio professionale costa 229,99 euro, ma Apple offrirà agli utenti anche per Logic Pro X un ampio tempo (90 giorni) per testarlo gratuitamente. Non è chiaro quando sarà disponibile la versione gratuita, ma è destinata a uscire nei prossimi giorni.

Per usare Final Cut Pro X dovrai avere macOS 10.14.6 o versioni successive, una scheda grafica compatibile OpenCL, Intel HD Graphics 3000 o successive, 4GB di RAM (8GB raccomandati per editing 4K, titoli 3D e video a 360°), 256MB di VRAM (1GB raccomandati) e 3.8GB di spazio disponibile.