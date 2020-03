Con l’arrivo di Disney+ il mondo delle serie TV e dei contenuti in streaming è destinato a essere rivoluzionato di nuovo. La piattaforma del colosso dell’entertainment sta tra l’altro conducendo una politica aggressiva nei prezzi proprio per rosicchiare pubblico a Netflix, Amazon Prime Video e altri servizi. E con TIM possiamo averlo a un prezzo irrisorio.

In Italia, laddove l’abbonamento base mensile costa 6,99 euro e l’annuale 69,90€, per esempio Disney+ si può avere in offerta speciale con TIM a solo 3 euro al mese. In cambio potrete usufruire dell’intero catalogo streaming unito ai contenuti della piattaforma TIMVISION Plus. La promozione si può attivare come segue.

TIM offre Disney+ a 3 al mese: come attivare la splendida offerta

Per attivare la promozione “Mondo Disney+” con TIM dovete essere clienti di rete fissa. Attivandola entro il 24 maggio 2020 avrete uno sconto sul prezzo finale di entrambi i servizi: da 11,99 a soli 8,99 euro al mese.

Come da prassi, i primi tre mesi di visione di Disney+ sono gratuiti, e solo dal quarto mese inizierete a pagare il canone abbinato a TIMVISION Plus. Per aderire alla promo potete:

recarvi direttamente nei negozi del marchio del gestore di telefonia,

oppure collegarvi alla pagina ufficiale disponibile online,

contattando il 187 o

attraverso il servizio TIMVISION BOX.

Se avete già un metodo di pagamento attivo, il canone d’abbonamento di Disney+ verrà aggiunto direttamente in bolletta accanto al normale prezzo concordato sul vostro piano tariffario.

Se invece avete già attivato l’offerta Disney Plus prima di aderire alla promo, TIM ricorda che è possibile chiedere di usufruirne senza problemi e senza costi aggiuntivi.