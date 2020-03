TIM anche in questa stagione primaverile andrà a favorire tutti quegli abbonati che in passato non hanno esercitato la richiesta di portabilità verso altri operatori. Tutti i clienti di TIM possono affidarsi al portale TIMparty per ricevere importanti sconti e vantaggi legati al proprio piano tariffario.

TIM, sino a fine mese è disponibile il bonus di 20 euro da usare su CHILi

Molti utenti già sanno tutti i vantaggi legati al mondo di TIMparty. Tutti quelli che hanno un regolare piano ricaricabile possono ricevere importanti extra sotto forma di soglie di consumo ed al tempo stesso possono ricevere anche vantaggiosi codici coupon per marchi legati a TIM.

In questi mesi il gestore di telefonia ha dimostrato di essere legato al mondo dell’intrattenimento. Oltre all’oramai famoso portale TIMvision, la compagnia telefonica garantisce anche uno sconto per la piattaforma CHILI.

Effettuando il login sulle proprie pagine personali di TIMparty gli abbonati possono riscattare un coupon sconto dal valore di 20 euro da utilizzare su CHILI per vedere in modalità pay per view una vasta selezione di film e serie tv.

Grazie alla piattaforma di CHILI, gli appassionati di genere potranno scegliere tra una selezione di oltre 900 titoli, con titoli sia italiani che internazionali.

La disponibilità di questa promozione è garantita ancora per pochi giorni, sino al 31 Marzo. E’ necessario ricordare come ad ogni profilo telefonico possa corrispondere solo un unico codice coupon CHILI. Gli utenti, dal momento del riscatto, hanno a loro disposizione 60 giorni di tempo per il suo completo utilizzo del codice sconto.