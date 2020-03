Momento perfetto per i nostalgici! Con il trascorrere degli anni si va sempre più progredendo ma i nostri vecchi cellulari, quelli che per chiamare ci si impiegava una giornata, che avevano solo 3 canzoncine ripetute all’infinito, quelli che per mandare un sms bisognava cliccare tante volte a seconda della lettera di cui si aveva bisogno, quelli sono rimasti nel cuore. Li abbiamo semplicemente chiusi in un cassetto per proteggerci assieme i ricordi e il loro valore affettivo.

Cellulari: nel vostro cassetto avete un cimelio prezioso e non lo sapete

Chi avrebbe mai detto che i vecchi telefoni, ad oggi col nome di smartphone, avrebbero acquisito un valore tale? Ecco la lista dei più rari e preziosi:

NOKIA 3310

Questo piccolo strumento tecnologico ha la resistenza di una pietra e la batteria ha la capacità di resistere per giorni. Il Nokia 3310 ad oggi è arrivato ad un valore di 150 euro.

MOBIRA SENATOR

Questo esemplare nacque nel 1981 e non sembra avere delle dimensioni molto ridotte, anzi. Il Mobira Senator risulta tutt’oggi un oggetto fuori dal normale proprio per questo. La sua misura è proporzionale al suo valore attuale: ben 1000 euro.

ERICSSON T28

Esso è il successore del T20 e sembra che il suo valore si aggiri intorno ai 100 euro.

APPLE IPHONE 2G

Sono passati diversi anni ormai da questo cellulare: l’Apple Iphone 2g è il primo smartphone di Apple in assoluto. La cifra si aggira intorno ai 300 e se in buono stato può arrivare ai 1000 euro.

MOTOROLA DYNATAC 8000X

Questa “creatura” appartenente al mondo della tecnologia ha un valore elevato per la sua caratteristica: in passato ne sono stati venduti solamente 300.000 pezzi in tutto il mondo. Ciò eleva il suo costo al di sopra dei 1000 euro.