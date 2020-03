Anche i palinsesti ed i canali di Sky hanno risentito dell’emergenza Coronavirus. Ad inizio anno tutti gli utenti attendevano con ansia una primavera ricca di sport con il culmine previsto nel mese di giugno con l’europeo di calcio. La diffusione – oramai mondiale – del COVID-19 ha difatti messo in stand-by ogni appuntamento agonistico. Ai clienti di Sky non resta quindi che consolarsi con serie tv e film.

Sky, altro che IPTV: ecco la nuova offerta per NOW TV

Proprio in queste settimane, Sky sta puntando molto sulla sua offerta streaming. Anche per contrastare la deriva del cosiddetto IPTV, la piattaforma satellitare continua a puntare sul servizio NOW TV

Sono già molti i clienti che hanno scelto di attivare una sottoscrizione a NOW TV. I vantaggi garantiti da questa piattaforma sono molteplici. In primo luogo, con NOW TV, è possibile guardare tutti i canali Sky senza vincolo d’abbonamento, direttamente online e senza una parabola o un decoder. In secondo luogo, come la tecnologia IPTV, il servizio garantisce costi bassi, ma evitando rischi di ogni qualsivoglia sanzione amministrativa o penale.

Come offerta base, gli interessati a NOW TV possono scegliere un ticket a loro piacimento tra Cinema, Serie TV o Intrattenimento ad un costo fisso di 9,99 euro. Allo stesso tempo, ogni abbonato potrà anche scegliere la visione congiunta di questi tre pacchetti al prezzo univoco di 19,99 euro.

NOW TV è utile anche per Sport e Calcio. Al ritorno delle grandi manifestazioni, sarà possibile attivare il pacchetto Sport ad un costo mensile di 29,99 euro.