Sulla piattaforma di streaming online Netflix diverse settimane fa è andata in onda la terza stagione della serie televisiva statunitense Le terrificanti avventure di Sabrina. Una fiction che ha riscosso un successo incredibile non soltanto per la bravura di tutti i personaggi, ma per il racconto degli episodi.

Fortunatamente la serie televisiva non è ancora terminata e le riprese della quarta stagione sono già iniziate mesi fa. Eccovi svelati gli ultimi aggiornamenti nel paragrafo qui di seguito.

Le terrificanti avventure di Sabrina 4 in arrivo su Netflix: ecco le novità

Le riprese della quarta stagione sono già iniziate e terminate, e a confermare tale notizia è la stessa protagonista della serie televisiva, Kiernan Shipka che interpreta Sabrina. Tramite l’account ufficiale Instagram della serie televisiva, la giovane e amata attrice ha pubblicato un post per far sapere l’ultimo giorno delle riprese e che le puntate potrebbero arrivare molto presto sulla piattaforma di streaming online Netflix.

A svelare qualche dettaglio in più è l’ideatore della serie tv, Roberto Aguirre Sacasa, durante una recente intervista: “Nella quarta stagione esploriamo l’orrore lovecraftiano inerente a questi antichi e all’idea di paura e terrore primordiale. Ciò che ho amato della terza stagione è stato vedere Padre Blackwood tornare a fare il villain in un modo davvero folle. Sono contento quando va in giro a causare problemi, e amo il suo arco narrativo nella quarta stagione, in cui accumulerà ancora più potere.

Non ci sono ancora novità riguardanti la data di lancio di questa stagione, ma secondo alcuni rumors potrebbe arrivare anche alla fine di quest’anno. Non resta che attendere ulteriori comunicazioni.