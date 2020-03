La serie televisiva Lucifer continua a farsi attendere con la quinta stagione, ma purtroppo le brutte notizie sono sempre dietro l’angolo perché, secondo quanto dicono le ultime indiscrezioni, le riprese sono state sospese a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus.

La data d’uscita già non si conosceva e adesso, a causa di questo Coronavirus, è impossibile sapere l’arrivo ufficiale dei nuovi episodi. A quanto pare, il cast e tutta la produzione non sono riusciti a registrare l’ultimo episodio della quinta stagione.

Lucifer 5 potrebbe non arrivare molto presto su Netflix: ecco perché

La piattaforma di streaming online Netflix ha annunciato diverse settimane fa l’inizio delle riprese della quinta stagione di Lucifer. Anche gli sceneggiatori della serie televisiva tramite il profilo ufficiale di Instagram hanno svelato qualche dettaglio in più sui prossimi episodi come ad esempio il titolo della prima puntata: Really Sad Devil Guy.

Questa quinta stagione è formata da sedici episodi e a dare la conferma sono sempre gli sceneggiatori tramite una foto postata su Instagram per far intendere ai fan che l’ultimo episodio doveva essere ancora registrato. Dalla foto si nota il titolo dell’episodio: “Joe Henderson & Ildy Modrovich”.

Purtroppo con la sospensione di queste riprese la nuova stagione potrebbe non arrivare molto presto su Netflix anche se secondo alcune voci da corridoio potrebbe arrivare una prima parte composta da otto episodi nel mese di Maggio e successivamente la seconda parte con i restanti otto episodi.

Per il momento sono solo voci da corridoio che attualmente non sono confermate né dalla piattaforma di streaming online né dallo sviluppatore della serie televisiva.