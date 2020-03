Il 5 di marzo, Netflix ha rilasciato il primo trailer ufficiale de La Casa di Carta 4 in previsione del debutto previsto per venerdì 3 aprile sulla grande piattaforma. L’annuncio della nuova serie era già uscito l’8 dicembre dell’anno scorso attraverso una clip video che molti consideravano un vero e proprio trailer ufficiale. Da allora, una delle cose principali che viene preannunciata è il caos con la seguente frase: Che il caos abbia inizio.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sui prossimi episodi della serie e ciò che possiamo vincere dai trailer

Affidandoci a ciò che si vede dai trailer e anche a come è finita l’ultima stagione della serie, possiamo intuire una diverse cose. Prima di tutto potremo vedere in che modo andrà avanti la guerra tra la banda del Professore e la Polizia, e sapremo finalmente il destino di Nairobi. Per chi non lo ricordasse, Alicia Sierra l’aveva colpita mortalmente in una delle ultime scene della terza stagione. Oltre a questo, potremmo scoprire cosa riserva il futuro a Rachele che l’agente Suarez aveva appena catturato.

A differenza delle serie precedenti, sembra che questa stagione avrà un ritmo più lento è più drammatico, con lo scopo di aumentare la drammaticità e di potersi concentrare meglio su ciascun un personaggio. Benché non sappiamo i dettagli, possiamo anche dirvi che ci saranno molti colpi di scena e la stagione prenderà una direzione interessante nella seconda metà. C’è la fortissima possibilità dell’arrivo di nuovi personaggi. Non sappiamo altri dettagli su La Casa di Carta 4, ma li avremo presto, considerando che manca davvero poco al rilascio della serie.