Anche Iliad si unisce al coro degli altri gestori telefonici attivi nel nostro paese ed offre ad alcuni suoi clienti un’importante iniziativa di solidarietà digitale per questa emergenza Coronavirus. Il gestore francese ha previsto un duplice regalo, uno legato alla navigazione internet e l’altro alle chiamate verso l’estero.

Iliad, due offerte di solidarietà digitale contro l’emergenza Coronavirus

Date le soglie di consumo già ampie delle promozioni Giga 50 e Giga 40, il team del gestore vuole privilegiare la promozione Voce. Quest’iniziativa, nella sua forma base, garantisce al pubblico minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia ad un costo fisso di 4,99 euro ogni trenta giorni.

Ebbene, sino al prossimo 3 Aprile (termine attuale di scadenza del Decreto del Presidente del Consiglio sulle restrizioni di movimento), gli utenti con questa ricaricabile avranno due bonus a loro disposizione.

Il primo regalo prevede 10 Giga internet da utilizzare per la navigazione in rete. Grazie a questo dono, quindi, anche gli abbonati della ricaricabile Voce potranno utilizzare le reti internet. Il secondo dono invece è rappresentato da telefonate illimitate verso l’estero con particolare riferimento a Stati Uniti e Uniti. Gli utenti potranno quindi comunicare con parenti ed amici in Nord America senza costi aggiuntivi rispetto al prezzo di rinnovo mensile.

La data di scadenza del 3 Aprile ad oggi è confermata. Non è dato ancora sapere se, in caso di probabile proroga del DPCM del Governo, anche Iliad sceglierà di prorogare questa sua particolare iniziativa. Entro i prossimi giorni arriveranno aggiornamenti per tutti gli utenti idonei.