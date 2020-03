HUAWEI Watch GT 2e è ufficiale con oltre 100 modalità di allenamento

Huawei, insieme ai nuovi smartphone della gamma P40, oggi ha presentato il suo nuovo wearable, il nuovo Huawei Watch GT 2e.

Questo nuovo smart Watch arriva per ispirare tutte le persone più dinamiche e sportive, offrendo 100 modalità diverse di allenamento che variano tra i vari tipi di sport. È la prima volta in assoluto che Huawei introduce la funzione di monitoraggio della saturazione di ossigeno nel sangue. Questa potrebbe ritornare molto utile soprattutto in questo periodo di emergenza in cui rilevare tale dato risulta fondamentale per scongiurare qualsiasi pericolo.

Huawei Watch GT 2e: un design migliorato e tanta eleganza

Huawei Watch GT 2e presenta un design migliorato rispetto ai suoi predecessori, vanta, infatti una corona nascosta che, abbinata al corpo dell’orologio, dona un tocco in più a un wearable già elegante e moderno. Sono state introdotte anche due nuove colorazioni: Mint Green e Lava Red, che regalano a chi indossa lo smartwatch un tocco di colore estremamente glamour. Huawei Watch GT 2e è dotato di un display touch AMOLED da 1,39 pollici ad alta precisione che supporta la Retina-grade resolution. Grazie a questo display, gli utenti hanno a disposizione tutte le informazioni di cui necessitano con un solo e semplice tocco, anche se sono fuori in una luminosa giornata estiva.

Novità in vista anche per il famoso Huawei Watch GT 2 42mm: una nuova edizione della corona Champagne Gold e i cinturini disponibili in due nuove colorazioni, Frosty White e Chestnut Red, che arricchiscono di raffinatezza ed eleganza lo smartwatch. HUAWEI WATCH GT 2 42mm offre inoltre una funzione di monitoraggio del ciclo mestruale, progettata per venire incontro alle esigenze di un target tutto al femminile.