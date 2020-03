La saga di videogiochi di Grand Theft Auto ha avuto negli anni un enorme successo. Sono passati ormai molti anni dall’ultimo GTA 5 e i fan attendono da molto tempo l’uscita di GTA 6. Dopo una lunga attesa e una moltitudine di rumors, potrebbe essere arrivato il momento di nuove rivelazioni. Sembra infatti che alcuni siti collegati a questo videogioco abbiano recentemente ricevuto un aggiornamento in previsione di una data di rivelazione che sembrava essere il 25 di Marzo, ovvero la giornata di ieri.

GTA 6, cosa sappiamo sull’aggiornamento e sulle possibili notizie trapelate

Sembra che alcuni di questi siti web di proprietà di Rockstar Games, la casa di produzione di questo videogioco, siano stati recentemente aggiornati. Alcuni di questi siti reindirizzavano alla pagina principale di Rockstar, uno addirittura a GTA 5. Adesso invece quando si va su questi siti i fan vengono indirizzati a una pagina di errore, come se avessero cliccato un indirizzo sbagliato.

Purtroppo per i fan, non è arrivata nessuna notizia nella giornata di ieri che possa ricondurre a GTA 6. Già in precedenza una fonte non ufficiale aveva menzionato l’arrivo di un annuncio per il 20 marzo, disattendendo ulteriormente le aspettative dei fan. Nonostante ciò, questo non significa che presto non avremo notizie interessanti sul attesissimo videogioco, ma che potrebbe volerci ancora un po’ di pazienza.

Ad ogni modo nel frattempo è accaduta un’altra cosa: sembra che ieri Steam abbia messo a disposizione GTA IV: The Complete Edition. Potrebbe quindi essere questa in realtà la notizia che stavamo aspettando per oggi. Sebbene sia solo un’ipotesi, bisogna aggiungere che l’emergenza coronavirus abbia rallentato di parecchio molte industrie in moltissimi settori, inclusa quella dei videogiochi. Non ci sarebbe quindi da stupirsi se anche GTA come altri giochi, stia ritardando anche a causa di questo.