La terza stagione di Élite, e finalmente su Netflix dal 13 marzo di quest’anno. La serie racconta le vicende di tre ragazzi di umili origini che ricevono una borsa di studio per un prestigioso istituto situato a Madrid. Le tematiche sono le più svariate: bullismo, differenze sociali, criminalità e un omicidio. Sebbene la terza stagione sia appena approdata su Netflix si vocifera già di una quarta, a data ancora da destinarsi. Ecco tutto ciò che sappiamo.

Com’è la terza stagione di élite e come sarà la quarta

Questa stagione appena uscita su Netflix, continua a seguire le vicende dei protagonisti principali che abbiamo conosciuto sin dalla prima serie. Quello che però fino a pochi giorni fa non si sapeva è che c’è già in programma una quarta stagione e probabilmente persino una quinta. È altamente probabile che l’arco narrativo che conosciamo in questo momento, si concluderà in questa terza stagione e non prosegua nella prossima.

Questo significa che Élite rimane, ma il cast cambierà e partirà con una nuova storia, probabilmente ambientata a sua volta al liceo di Las Encinas di Madrid. Sulla trama della quarta stagione non si sa ancora molto, anzi nulla. È probabile che serva ancora un po’ di tempo per avere notizie più certe, ma è piuttosto sicuro che si parlerà di nuovo cast è di una trama diversa. Ester Exposito, attrice che interpreta Carla nella serie, ha lasciato intuire da un’intervista che per i personaggi che conosciamo questa sarebbe stata l’ultima stagione. L’uscita di questa nuova serie è prevista per il 2021, ma dato il periodo e l’emergenza coronavirus Netflix a interrotto molti progetti. Ciò significa che la data di uscita potrebbe essere rinviata. Presto nuove notizie.