Fino al prossimo 3 aprile 2020, salvo proroghe dei prossimi giorni, il nuovo brand unico WindTre proporrà a tutti i clienti, che richiedono un nuovo numero, l’offerta Start Limited Edition a soli 11.99 euro al mese.

I nuovi clienti dell’operatore dovranno sostenere un costo iniziale della SIM, pari a 10 euro e un costo di attivazione di 6.99 euro. L’attivazione diventa gratuita per tutti gli utenti che scelgono l’attivazione online. Scopriamo cosa prevede l’offerta.

Passa a WindTre con un nuovo numero per attivare la Start Limited Edition

La Start Limited Edition comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 10 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile a 11.99 euro al mese. La spedizione della SIM, in caso di attivazione online, non comporta costi aggiuntivi e l’offerta risulta essere compatibile con gli optional Ricaricabili per comunicare all’estero e con l’offerta Super Fibra, mentre non è compatibile con Telefono Incluso.

Una volta superati i 10 GB inclusi nell’offerta è previsto un pagamento extrasoglia per il traffico dati di 99 centesimi di euro per 1 Giga di internet al giorno. Se viene utilizzato anche questo Giga aggiuntivo prima delle 23.59 la navigazione sarà bloccata fino al giorno successivo. Una volta esauriti gli SMS verrà applicato il costo della tariffa base di 29 centesimi di euro per ogni SMS inviato.

Il canone mensile è addebitato su credito residuo e, in caso che quest’ultimo non fosse sufficiente al momento del rinnovo, i clienti dell’operatore potranno disporre in anticipo del traffico incluso della propria offerta. Per maggiori informazioni, per scoprire altre promozioni o per attivare l’offerta, visitate il sito ufficiale dell’operatore.