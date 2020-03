Non ci sono dubbi sul fatto che Wind Tre sia la grande novità di primavera nel mercato della telefonia mobile. Da più di una settimana è attivo in tutta la nazione questo nuovo operatore, frutto di una fusione avvenuta tra Wind e 3 Italia. L’unione di due delle compagnie telefoniche storiche nel nostro paese ha portato già ad importanti novità per i clienti.

Wind Tre, per i clienti arriva un nuovo servizio per gli smartphone

Nel corso dei giorni scorsi vi abbiamo mostrato le prime offerte commerciali dell’operatore e tutti quelli che saranno i nuovi servizi dedicati al mondo della telefonia, con il lancio del 5G in prima linea.

Con la presentazione delle prime promozioni, gli addetti ai lavori e gli utenti stanno scoprendo anche ulteriori extra. Ad esempio, Wind Tre offre ora a tutti i suoi abbonati la possibilità di attivare il servizio Screen Protection per l’acquisto degli smartphone.

Coloro che, in associazione ad una ricaricabile, sceglieranno l’opzione Telefono Incluso potranno beneficiare di una garanzia ulteriore per la difesa del proprio dispositivo. Al costo di 2,49 euro ogni mese, in caso di rottura accidentale dello schermo del proprio smartphone, gli utenti di Wind Tre potranno chiederne una pronta riparazione.

Il dispositivo dovrà essere portato in uno dei centri assistenza sul suolo nazionale, dopo aver fatto richiesta di riparazione attraverso il call center, al numero 0621129852.

Ogni cliente potrà chiedere massimo tre riparazioni del display in un tempo limite di trenta mesi. Tra una riparazione e l’altra dovranno però necessariamente intercorrere dieci mesi.