Uno degli aspetti più apprezzati da parte degli utenti riguardo a WhatsApp è sicuramente alla grande privacy che l’applicazione offre. Nonostante molti continuino a criticare questa piattaforma, ci sono diversi aspetti che non possono passare inosservati.

Questi sono diventati disponibili grazie ai tanti aggiornamenti che WhatsApp ha introdotto col passare del tempo. Se prima si trattava solo di un’applicazione di messaggistica istantanea, oggi è possibile fare tante altre cose e difendersi in tantissimi modi dalle truffe. È capitato in più casi che qualcuno però si sia lamentato della poca privacy, visto l’obbligo dell’ultimo accesso ad esempio. Ovviamente questi vincoli possono essere disabilitati, anche se poi dovrete sottostare anche voi al non poter vedere l’ultimo accesso degli utenti ad esempio. Secondo qualcuno però un metodo esisterebbe eccome, disponibile peraltro gratis e legalmente.

WhatsApp, con questa nuova applicazione potete entrare indisturbati e leggere qualsiasi messaggio senza essere online

Nessuno credeva fosse possibile, ma da oggi quando vi arriverà un messaggio potrete tranquillamente leggerlo senza dover aprire per forza WhatsApp. È nata da qualche tempo infatti una nuova applicazione che consente tutto ciò. Il nome è Unseen e si tratta di una soluzione gratuita che tanti utenti hanno sperimentato proprio durante quest’ultimo mese.

Scaricando questa piattaforma potrete quindi entrare e leggere tutti i messaggi che verranno infatti intercettati da essa stessa al momento dell’arrivo. Questo vi consentirà di non comparire mai online su WhatsApp e soprattutto di non registrare più il vostro ultimo accesso. Sarete da ora in poi dei veri e propri fantasmi.