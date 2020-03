Vodafone strappa letteralmente i clienti da Iliad con il lancio di una promozione davvero unica nel suo genere, alcuni fortunati hanno la possibilità di attivare 50 giga di traffico con minuti e SMS a soli 7 euro al mese a titolo definitivo.

Il suo nome è Special 50 Digital Edition, nata e distribuita esclusivamente in versione operator attack, è raggiungibile solamente da coloro che si ritrovano in condizione d’uscita da un operatore virtuale o da Iliad (esclusi LycaMobile, Kena, ho. e CoopVoce), con annessa richiesta di portabilità strettamente obbligatoria. Il costo iniziale da sostenere non appare essere troppo pressante, l’utente si ritrova infatti a dover pagare solamente 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, senza alcuna necessità di versare altro denaro, se non ovviamente riguardante la prima mensilità.

Passa a Vodafone con la promozione che riserva 50 giga

La promozione di casa Vodafone riserva comunque una piacevole sorpresa, dietro il pagamento di soli 7 euro al mese tramite credito residuo, il consumatore avrà la possibilità di mettere le mani su 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, nonché illimitati minuti e SMS da utilizzare verso ogni utente sul territorio nazionale.

Esistono davvero pochissime limitazioni da rispettare, prima di tutto ricordiamo che l’accesso è valido solamente con portabilità per gli uscenti da determinati operatori (indicati all’inizio dell’articolo), ma non sarà assolutamente necessario sottostare ad alcun tipo di vincolo contrattuale di durata (ovvero si potrà abbandonare l’azienda in un qualsiasi momento, senza rischiare di pagare penali).

La massima velocità di navigazione effettivamente raggiungibile corrisponde a 600Mbps in download, con smartphone abilitato.