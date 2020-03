Plague Inc., il gioco in cui l’obiettivo principale è diffondere una piaga in tutto il mondo, sta per rilasciare una nuova modalità. Dopo anni, gli sviluppatori Ndemic Creations hanno pensato di invertire l’obiettivo del gioco. Ora, sarà il giocatore che salva il mondo da una pandemia. Inoltre, è stata fatta una donazione di $ 250k per combattere l’attuale epidemia di coronavirus.

Annunciato tramite un post dal blog, il creatore di Plague Inc.,James Vaughan, ha affermato che otto anni fa “non avrebbe mai immaginato che il mondo sarebbe arrivato ad assomigliare a un gioco di Plague Inc.

Plague Inc, l’aggiornamento sarà completamente gratuito

“Siamo orgogliosi di essere in grado di aiutare a sostenere il lavoro vitale dell’OMS e del CEPI mentre lavorano alla ricerca di un vaccino per COVID-19″. Per quanto riguarda la nuova modalità di gioco, Ndemic Creations ha spiegato che ciò è stato progettato dopo che “ci è stato ripetutamente chiesto se potevamo creare un gioco che permettesse al giocatore di lavorare per fermare un focolaio”.

“I giocatori dovranno bilanciare la gestione della progressione della malattia e il potenziamento dei sistemi sanitari. Saranno fondamentali anche il controllo delle azioni del mondo reale come la quarantena, il distanziamento sociale e la chiusura dei servizi pubblici”, ha spiegato il post del blog.

Ancora meglio, l’aggiornamento sarà gratuito per tutti i giocatori di Plague Inc. durante la pandemia di coronavirus. Al momento, purtroppo, non esiste una data di rilascio per la nuova modalità, ma Ndemic Creations condividerà presto ulteriori informazioni con i giocatori.