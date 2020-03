Oppo Find X2 Pro: due nuovi video online per la nuova serie

Il noto arrampicatore Alex Honnold e il celebre YouTuber americano Marques Brownlee noto a tutti con lo pseudonimo MKBHD hanno scelto di raccontare secondo la loro visione la propria esperienza in merito alla nuova serie di smartphone lanciata da casa Oppo, Find X2.

Il climber più famoso al mondo per aver scalato la parete di El Capitan in California privandosi dell’utilizzo di una corda in poco meno di quattro ore, e MKBHD, hanno scelto di raccontare la propria esperienza in merito a questi dispositivi fantastici sotto diversi punti di vista.

Lo smartphone in questione è Oppo Find X2 Pro, il quale accomuna i due personaggi per la loro voglia di migliorarsi di continuo e in merito a tutti i fattori che sono stati determinanti per il loro successo sia nel mondo del digitale che nel mondo dello sport.