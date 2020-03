Diversi mesi fa erano trapelate online alcune immagini renders del prossimo top di gamma di casa Meizu, cioè il Meizu 17. Stando a queste immagini, sul retro del device dovremmo trovare una zona circolare in cui saranno presenti i sensori fotografici. Tuttavia, nel corso delle ultime ore è arrivata una prima immagine dal vivo del retro del device che smentisce questa cosa.

Meizu 17 in arrivo con una quad camera posteriore orizzontale

In questa prima immagine dal vivo del futuro smartphone top di gamma dell’azienda cinese Meizu, possiamo osservare la disposizione dei sensori fotografici. Come già accennato, da questa nuova immagine reale abbiamo la conferma che i precedenti renders non erano veritieri. Al posto di una zona circolare, infatti, ci sarà una quad camera posteriore posta orizzontalmente al centro della backcover dello smartphone. Il flashLED verrà poi posto intorno all’ultimo sensore fotografico. Oltre a questo, possiamo infine notare la presenza del logo dell’azienda Meizu in basso al centro della backcover.

Questo sembra essere quindi il design definitivo del retro del nuovo Meizu 17. Per quanto riguarda la parte frontale, precedenti indiscrezioni ci hanno già svelato alcune informazioni. Stando a quanto trapelato, sul prossimo flagship di Meizu ci sarà un display OLED con un piccolo foro e con un refresh rate pari a 90Hz. Non mancherà poi il potente processore di casa Qualcomm, cioè il SoC Snapdragon 865, e il supporto alle nuove reti di quinta generazione.

Vi ricordiamo che, secondo gli ultimi rumors e leaks, la presentazione ufficiale sul mercato mobile di questo smartphone è prevista per il mese di aprile.