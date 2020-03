Durante il corso di questa primavera Iliad completerà il suo secondo anno pieno di attività nel nostro paese. In questi mesi, la compagnia francese ha ottenuto risultati oltre ogni aspettativa. Basta annoverare solo l’ultimo record in ordine temporale: sono oltre cinque milioni le schede SIM attivate dal provider dal giorno del lancio italiano.

Iliad, nessuna novità per il rilascio di un’app ufficiale

Gli utenti Iliad sono sempre più soddisfatti delle ricaricabili low cost come la Giga 50 o la Giga 50. L’unica nota non lieta, allo stato attuale, per una parte del pubblico riguarda il campo dei servizi. A differenza degli altri gestori, il provider francese ancora non offre particolari garanzie su questo fronte. Basta pensare che ancora non è disponibile un’app ufficiale per Android ed iPhone.

La gestione del proprio profilo è legata al sito ufficiale. Per molti abbonati questo aspetto rappresenta una grande limitazione. Purtroppo, per costoro, le prospettive di cambiamento non sono rosee. Se ad inizio 2020 era lecito attenersi novità sul fronte app ufficiale, nelle ultime settimane non sono arrivate conferme circa una futura release.

Le notizie sull’app sono ancora peggiori per tutti gli utenti con uno smartphone Android. un altro utile servizio non è più presente. Tante persone, sino a qualche settimana fa, si affidavano alle cosiddette app parallele presenti su Google Play Store. Ebbene, la brutta notizia è che tutte queste app ora non sono più disponibili sul negozio virtuale Android. Anche il software più famoso, Area Personale, ad oggi non è più disponibile al download.