Ormai conosciamo tutti i vantaggi della carta Hype rispetto alle soluzioni di pagamento smart offerte dalle banche tradizionali. Un servizio che permette di fare moltissime operazioni quasi tutte a costo zero, attivandolo semplicemente online con un procedimento veloce. Ovviamente Hype tiene alla sicurezza meglio di chiunque altro, laddove la richiesta della carta online avviene tramite l’identificazione del soggetto con un documento di identità valido.

Sappiamo già che non esistono canoni per la versione base e nessun costo per i trasferimenti di denaro, tranne quello per l’eventuale trasferimento di denaro da un’altra carta dal costo di 90 centesimi a volta. Va menzionata però che per i più esigenti esistono le versioni Hype plus e premium, con operatività e soglie più alte per un canone annuo dai 12 euro ai 118 euro.

HYPE batte N26 e Revolut: subito in regalo 25 euro gratis

Ora però l’immagine qui in calce non sarà subito intuitiva, ma controllando meglio ci accorgiamo che Hype sta lanciando un’offerta davvero importante per tutti i nuovi sottoscrittori.

Al tradizionale bonus di benvenuto di 10 euro alla prima ricarica per le attivazioni standard della carta, al bonus di 15 euro per la carta Plus, si affianca lo scenario più succoso rappresentato dall’opzione del Piano Premium. Il cliente può infatti optare per questa versione se necessita di un’operatività intensa e senza limite, ricevendo al contempo un ricco bonus di 25 euro indicando alla sottoscrizione il codice PREMIUM25.

Ora è vero che non tutti opteranno per una carta che costa 10 euro al mese, ma d’altronde è proprio dedicato a determinati profili di utenti che si discostano dalle normali abitudini del cliente medio.