Il nostro Paese e l’intera Europa è attualmente in quarantena forzata per contrastare la pandemia da COVID-19. Questa quarantena ha sicuramente sconvolto le abitudini di tutti noi, moltissime persone sono infatti costrette a cambiare il proprio metodo di lavoro, altre invece non sanno proprio come passare il tempo.

Fortunatamente su quest’ultimo punto ci ha pensato Fitbit, che ha deciso di regalare ben tre mesi di abbonamento del proprio programma di allenamento Fitbit Coach. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Fitbit regala tre mesi di allenamento

Il CEO e fondatore di Fitbit, Jams Park per combattere la noia mortale della quarantena ha deciso di aiutare gli utenti a mantenere uno stile di vita ano, utilizzando ovviamente i prodotti della propria azienda. Quest’ultima ha così deciso di rendere disponibili gratuitamente ben 40 nuovi contenuti Premium all’interno della propria app mobile. Ma non solo, tutti i nuovi utenti Premium o Coach (solo quest’ultimo è disponibile in Italia) potranno usufruire di una prova gratuita di 90 giorni.

L’abbonamento vi ricordo che include un numero illimitato di esercizi personalizzati, sessione di Audio Coach che si adattano ad ogni allenamento, Fitbit Radio con 7 stazioni dedicate, diversi istruttori e livelli di attività e la possibilità di allenarsi quando si vuole con le applicazioni Android, iOS e web.

All’offerta in questione potranno aderire unicamente i nuovi utenti della piattaforma, sia Premium che Coach. La prova gratuita menzionata precedentemente è riscattabile direttamente in app e può essere annullata in qualsiasi momento, anche prima di 90 giorni della sua scadenza. Non avete più scuse ora, andate a provare l’applicazione che vi farà rimanere in forma anche durante questa quarantena forzata!.