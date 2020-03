L’operatore WindTre, presentato negli ultimi giorni da i due ideatori Wind e 3 Italia, ha già mostrato un listino offerte decisamente interessante. I suoi nuovi clienti hanno la possibilità di scegliere tra una vasta gamma di promozioni, ognuna con incredibili contenuti, tra i quali quantità non indifferenti di Giga di traffico dati. Le varie tariffe WindTre sono suddivise per contenuti e per fasce d’età, infatti alcune possono essere attivate esclusivamente dai clienti la cui età è indicata dal gestore. Facciamo riferimento, ad esempio, alla straordinaria offerta Student EDU Easy Pay, dedicata soltanto ai clienti under 20.

Passa a WindTre: ecco una delle straordinarie tariffe con 80 GB, minuti ed SMS!

Tra le varie tariffe lanciate dal gestore WindTre, l‘offerta Student EDU Easy Pay è rivolta esclusivamente ai clienti aventi età massima 20 anni. La promozione include nel prezzo i servizi extra e offre quantità strepitose di minuti, SMS e Giga. Infatti, ogni mese i clienti che procedono con l’attivazione ricevono:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

SMS illimitati verso tutti i numeri

80 GB di traffico dati alla massima velocità

L’operatore permette di utilizzare gratuitamente anche i seguenti servizi:

la segreteria telefonica , da ascoltare digitando il 4200. I clienti possono procedere anche con la disattivazione del servizio digitando ##004# INVIO.

, da ascoltare digitando il 4200. I clienti possono procedere anche con la disattivazione del servizio digitando ##004# INVIO. il servizio Ti ho Cercato Gratuito , che può essere disattivato chiamando il 403020.

, che può essere disattivato chiamando il 403020. l’SMS di ricevuta di ritorno, che può essere disattivato facilmente attraverso le impostazioni del proprio smartphone.

Il tutto prevede una spesa decisamente irrisoria, pari a soli 7,99 euro al mese, per i primi tre mesi; in seguito, a soli 9,99 euro al mese. Si ricorda che, trattandosi di un’offerta Easy Pay, il gestore richiederà i pagamenti tramite carta di credito, conto corrente o carta conto.