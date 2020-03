Nei giorni di quarantena, in cui la maggior parte di noi non ha niente di meglio da fare, se non collegarsi alla rete internet, WindTre ha deciso di sfornare una nuova coppia di promozioni dall’altissimo potenziale, entrambe in vendita a soli 5,99 euro al mese.

L’attivazione, come sempre accade in situazioni di questo tipo, è possibile solamente con portabilità del numero originario, solo ed esclusivamente per i provenienti da un operatore virtuale (ad esclusione dei derivati da WindTre, quindi i vari PosteMobile, LycaMobile, Fastweb, CoopVoce e Very Mobile, oltre naturalmente a Kena ed ho.Mobile).

Inizialmente viene richiesto il versamento di un contributo abbastanza ridotto, parliamo infatti di soli 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, su cui sarà obbligatorio richiedere la portabilità del numero originario.

Passa a WindTre con le 2 nuove promozioni fino a 100 giga di traffico

La più interessante, per la possibilità di pagare direttamente tramite credito residuo, è sicuramente la WindTre Go 50 Top+, una soluzione da 5,99 euro al mese, tramite la quale il consumatore ha la possibilità di accedere a minuti illimitati da utilizzare per telefonare a chiunque, 200 SMS da inviare ad ogni numero, nonché 50 giga da utilizzare per navigare sotto rete telefonica 4.5G.

Coloro che invece vogliono effettuare il pagamento utilizzando la carta di credito o il conto corrente, potranno affidarsi alla Go 100 Top+ Easy Pay, il prezzo finale ed i contenuti non cambiano, l’utente potrà accedere a 100 giga di traffico, nonché dovrà sottostare anche ad un vincolo contrattuale di durata. Per tutti i 24 mesi successivi, nel caso in cui dovesse richiedere portabilità, verrà addebitata una penale di 49 euro.