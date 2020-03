Ogni applicazioni precede per la sua strada con tanti aggiornamenti e moltissime innovazioni mirate a migliorare l’esperienza degli utenti. I rallentamenti, i bug e tutto ciò che c’è di negativo sono infatti destinati pian piano a sparire, o almeno questo accade nel caso delle grandi piattaforme come WhatsApp.

Proprio lo scorso mese di febbraio il colosso colorato di verde ha scelto di depennare dalla sua lista di smartphone compatibili tantissimi modelli. Ovviamente stiamo parlando di telefoni obsoleti che in un modo o nell’altro non erano più in grado di far girare l’app a dovere.

WhatsApp: sono tantissimi gli smartphone eliminati dalla lista di supporto, l’app non funziona più dallo scorso mese di febbraio