Le nuove puntate de La Casa di Carta arriveranno ben presto su Netflix: la famosa produzione spagnola è riuscita ad incantare tutto il pubblico internazionale come ben rinomato e, a dimostrazione di ciò approderà con una quarta stagione da gustarsi a pieno sotto ogni suo punto di vista. In arrivo il 3 aprile su Netflix, l’entrante season godrà ancora una volta dei suoi i personaggi noti per indossare una maschera di Dalì i quali saranno tenuti ad affrontare nuove circostanze ,nuove ma soprattutto nuove problematica: svelati tutti i dettagli

La Casa di Carta: la quarta stagione sarà esplosiva, il trailer lo suggerisce

Tra meno di qualche la settimana, una tra le produzioni originale del servizio streaming più famoso al mondo approderà online. Alla sua insegna, i ladri che oramai hanno fatto impazzire il pubblico internazionale si troveranno davanti a dei nuovi ostacoli che non dovranno essere presi sottogamba. Stando alle rivelazioni dello showrunner, questa stagione godrebbe di storyline più lenta rispetto alle altre, ma dopo l’ultimo trailer diffuso sembra difficile crederci.

Con il rilascio delle nuove puntate, poi, finalmente potrà essere risolto il mistero: Nairobi è viva o no? Nel primo trailer la vedemmo apparire con disinvoltura, ma l’ultimo ha rivelato una situazione molto tragica; non bisogna inoltre dimenticarsi,l che, in merito al finale della scorsa stagione, Alba Flores aveva suggerito ai suoi fans di preparare i fazzoletti perché l’avvenimento sarebbe stato definitivo, ma insomma: chi può dirlo? In fin dei conti gli addii non sembrano essere così tanto ufficiali.

Concludiamo informando i nostri letto che La Casa di Carta è stata rinnovata anche una quinta stagione.