Epic Games ha recentemente reso disponibile l’update di Fortnite. Si tratta di uno sparatutto in terza persona, disponibile per varie console e per computer e diviso in tre differenti modalità. La prima si chiama Salva il Mondo ed è ambientata in uno scenario post apocalittico; la seconda si chiama Battaglia Reale ed è ambientata su un’isola in cui 100 giocatori lottano fra loro per sopravvivere; la terza modalità è la Modalità Creativa, in cui è possibile creare i propri videogiochi, con le proprie regole e mappe. Ciascuna di queste modalità ha ricevuto delle novità in aggiornamento.

Aggiornamento Fortnite 12.20, tutte le novità più interessanti

Partendo dalla Modalità Creativa, sono state aggiunte delle armi, tra cui alcune rare, come la Mitraglietta a fuoco rapido o il fucile d’assalto pesante. Nuova grafica, nuovi tappeti e prefabbricati. È inoltre possibile cambiare la posizione di mantenimento degli oggetti. Per quanto riguarda la modalità Salva il Mondo, fino al 3 aprile ci sarà un mini evento disponibile chiamato Sessione folla. Ci saranno nuove armi tra cui un lanciagranate, il Pulitore e un fucile di precisione. Inoltre i giocatori potranno accedere a Knox Oro con il vantaggio standard Derby demo.

Battaglia Reale ha riscontrato un enorme successo e grazie a questo Fortnite è diventato disponibile su tute le piattaforme. Al momento però, non ha rilasciato un changelog ufficiale per questa modalità. Il gioco è stato migliorato da una serie di bug e glitch che sono stati rimossi. Ciò non vuol dire che non se ne possano trovare altri. Solamente provando il gioco sarà possibile scoprirlo.