Carrefour impazzisce letteralmente tramite il lancio di un volantino tra i migliori di sempre, al suo interno infatti l’utente ha la possibilità di trovare uno sconto molto interessante, come appunto uno smartphone Onda da soli 9,90 euro.

Se eravate rimasti impressionati dall’ultima campagna promozionale di Esselunga, grazie alla quale è possibile pensare di acquistare un notebook a soli 179 euro, con l’ultimo suo volantino, Carrefour è riuscita a fare ancora di meglio.

Per scoprire le migliori offerte Amazon e per ricevere i codici sconto più pazzi di sempre, ISCRIVETEVI subito al nostro canale Telegram dedicato.

Carrefour: la campagna promozionale è imbattibile

Solamente il 29 marzo gli utenti potranno acquistare uno smartphone a 9,90 euro, è importante ricordare che, data la natura della campagna stessa, lo sconto raccontato sarà valido solamente entro le suddette 24 ore, salvo esaurimento anticipato delle scorte.

Il dispositivo oggetto della promozione è uno smartphone Onda, come detto in vendita a 9,90 euro, ovviamente senza sistema operativo Android, né la possibilità di installare applicazioni di alcun tipo. Si tratta chiaramente di un modello base, in linea con i terminali che erano in commercio qualche anno fa, utile sopratutto per telefonare ed inviare SMS ad amici/parenti in Italia.

Scorrendo le specifiche tecniche leggiamo infatti di un piccolo display a colori retroilluminato (non touchscreen), una fotocamera VGA, un flash LED da utilizzare anche come torcia elettrica, nonché la possibilità di utilizzarlo anche come dual SIM.

L’acquisto potrà essere completato solo ed esclusivamente il 29 marzo nei punti vendita Carrefour, ricordiamo che è commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi.