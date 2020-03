WindTre, il nuovo brand unico creato dalla fusione di Wind e 3 Italia, ha recentemente lanciato sul mercato una nuova promozione da ben 100 giga di traffico dati al mese, richiedendo difatti il pagamento di un canone pari a soli 5,99 euro.

Come sempre accade quando parliamo di offerte di questo tipo, è bene ricordare che l’accesso non risulterà essere alla portata di ognuno di noi, ma sarà riservato esclusivamente ai possessori di una SIM ricaricabile di un operatore virtuale, non derivato da WindTre stessa (quindi esclusi PosteMobile, Fastweb, LycaMobile, ho.Mobile, Kena Mobile, Very Mobile e similari).

La portabilità resta essere strettamente obbligatoria, come anche l’acquisto della SIM al costo di 10 euro. La promozione di WindTre prende il nome di Go 100 Top+ Easy Pay e, data la sua natura, è importante ricordare che l’utente sarà costretto a pagare il canone di 5,99 euro al mese, direttamente tramite il conto corrente bancario o carta di credito.

Allo stesso modo è da segnalare la presenza di un vincolo contrattuale di durata, pari a 24 mesi, entro il quale ogni richiesta di portabilità comporterà il pagamento di una penale del valore effettivo di 49 euro.

Passa a WindTre con la promozione da 100 giga

All’interno della promozione di WindTre, ad ogni modo, gli utenti hanno la possibilità di scovare illimitati minuti per telefonare a chiunque, 200 SMS da inviare ad ogni numero di telefono, nonché 100 giga di traffico dati alla massima velocità di navigazione possibile.

Coloro che invece vorranno pagare tramite credito residuo, ricordiamo essere possibile accedere anche alla Go 50 Top+, con annessi 50 giga sempre a 5,99 euro al mese.