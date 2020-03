Questa mattina, la versione di WeChat per iOS ha ricevuto l’aggiornamento 7.0.12, che ha ufficialmente aggiunto il supporto per la modalità scura. Il registro degli aggiornamenti di WeChat 7.0.12 indica che l’app seguirà le impostazioni di sistema e passerà alla modalità scura, così come altre app.

Gli utenti iOS hanno riferito che l’implementazione complessiva della modalità dark è completa al 99%, ma ovviamente ci sono ancora alcuni difetti in alcuni punti. Secondo Tencent, al momento, anche la modalità dark della versione WeChat per Android è stata testata in scala di grigi e sarà presto lanciata.

WeChat, il nuovo aggiornamento aggiunge la modalità scura

Vale la pena ricordare che la maggior parte delle app e dei servizi ha già offerto una modalità scura e l’ultima ad integrarla è stata Facebook. La nuova interfaccia con tema scura del social network è ora disponibile per tutti gli utenti su desktop. Oltre a un’interfaccia completamente ridisegnata, ora è possibile attivare una modalità scura per chi non vuole bagliori nel bel mezzo della notte.

Quasi un anno dopo l’apparizione della modalità scura sull’applicazione mobile Messenger, e più recentemente su WhatsApp, Facebook sta finalmente implementando la nuova versione della sua interfaccia con la modalità scura per tutti gli utenti.

Inoltre, qualche settimana fa, WhatsApp ha annunciato ufficialmente l’arrivo della modalità scura alla versione stabile dell’app. L’aggiornamento che porta questa modalità è già stata rilasciata per Android e iOS nelle ultime settimane. Speriamo che anche le altre app, soprattutto quelle più utilizzate sui device, rilascino presto una versione con dark mode.