Vodafone cerca di offrire ai nuovi abbonati le migliori offerte per questa stagione primaverile. L’obiettivo principale del gestore inglese è quello di sfidare direttamente Iliad che invece non cambia strategia. La promozione principale del provider transalpino resta la Giga 50.

Vodafone, parte la sfida ad Iliad: ecco le due offerte con 50 Giga

La ricaricabile di Iliad è forse la più popolare sul mercato. Tutti i clienti che decidono di attivare una SIM proprio con Iliad ricevono contenuti illimitati per chiamate ed SMS con l’aggiunta di 50 Giga da utilizzare per internet. Tutto questo al prezzo di 7,99 euro al mese.

Anche la risposta di Vodafone è conosciuta da tempo. Il gestore rilancia in queste settimane la sua promozione, Special 50 Giga. Questa ricaricabile prevede minuti senza limiti verso i numeri fissi e mobili più 50 Giga per internet. Il costo per il rinnovo mensile, anche in questo caso, si attesta sui 7,99 euro.

Sia con Vodafone che con Iliad, gli utenti dovranno aggiungere una quota di attivazione una tantum dal valore di 10 euro. Per quanto riguarda i servizi aggiuntivi, con Iliad gli utenti potranno effettuare telefonate gratis verso l’estero ed avranno la segreteria telefonica inclusa nel prezzo. I servizi aggiuntivi di Vodafone, invece, prevedono connessione 4,5G a costo zero e la possibilità di condividere la propria connessione internet con altri dispositivi attraverso l’hotspot personale.

Ulteriore caratteristica da tenere in conto. Ambedue le offerte si rivolgono al pubblico dei nuovi clienti. Sia con Iliad che con Vodafone, quindi, si reputa necessaria la portabilità del proprio numero.