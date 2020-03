Una componente di indubbia importanza per i nostri PC è senza dubbio il dissipatore, che rivendica il ruolo primario di evitare surriscaldamenti dannosi soprattutto sulla CPU.

Per questo motivo, prerogativa fondamentale è dotarsi di un dissipatore con ottime prestazioni, il vostro processore ve ne sarà grato.

SilentiumPC ha così presentato un nuovo dissipatore ad aria della gamma Fortis, il Fortis 3 EVO ARGB, che rispetto alla vecchia generazione presenta la nuova ventola Pulsar HP ARGB da 140mm.

Ecco tutte le info

Per quanto riguarda le prestazioni e le dimensioni, il nuovo modello non si discosta molto da quello precedente.

Sotto le mani abbiamo un dissipatore asimmetrico, che grazie a questa sua conformazione, non interferisce con i banchi di RAM montati a bordo della scheda madre.

Per quanto concerne il plate, esso è nichelato e connesso all’heatspreader tramite 5 heatpipe da 6mm e a diretto contatto con la CPU.

Il peso complessivo si attesta intorno agli 800 grammi e l’azienda lo dichiara capace di dissipare processori con un TDP fino a 220W.

Per quanto riguarda la ventola, essa è realizzata completamente in plastica traslucida ed equipaggiata con 9 LED RGB Addressable, i quali danno così l’impressione che l’intera superficie sia illuminata.

Per gestire i LED potrete adoperare i software dei maggiori produttori di schede madri, Asus Aura Sync, MSI Mystic Light o Gigabyte RGB Fusion.

Nel caso la vostra scheda madre non abbia in dotazione un connettore libero per dispositivi RGB, non preoccupatevi, in confezione è fornito un controller Nano-reset ARGB che permette alla ventola di sincronizzarsi con gli altri dispositivi RGB.

Il dissipatore è garantito per almeno 50000 ore di funzionamento ed è compatibile con una vasta gamma di socket: AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, LGA775, LGA 115x, LGA 1366, LGA 2011, LGA 2011-v3 ed LGA 2066.

L’azienda non si è dichiarata riguarda il prezzo e ne la disponibilità per l’Italia.