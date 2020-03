Offerte e strani messaggi non sono spesso credibili. Accade anche per gli utenti Poste Italiane che scoprono una truffa che azzera il conto corrente. L’ultimo episodio si ricollega ad un presunto regalo per tutti coloro che sono iscritti al registro dell’istituto e ricevono la mail di conferma. Bisogna stare attenti in quanto l’annuncio è stato segnalato come una fake news. Non c’è alcun premio per i clienti ma solo guai in arrivo.

Guai in corso per i clienti Poste Italiane: attenti al finto messaggio con regalo di Marzo

All’avvicinarsi delle ricorrenza più importanti cresce il numero di frodi ai danni dei clienti. In vista della Festa delle Donne in atto per questo fine settimana i clienti ricevono comunicazione di un omaggio da riscattare a costo zero in quanto selezionati dal team di Poste Italiane quali fortunati vincitori di un contest interno. In palio un iPhone 11 Pro Max.

Il costo da sostenere per ricevere il premio è azzerato. Bisogna soltanto compilare un modulo con i dati personali e quelli per l’accesso diretto al conto. Una volta forniti sarebbe possibile ottenere in cambio il telefono top di gamma di Apple. A malincuore si scopre un raggiro ben architettato. Non solo non si riceve il dispositivo ma gli hacker entrano nel conto svuotando tutto grazie al phishing. La stessa cosa potrebbe avvenire via SMS.

Nel corso di questi giorni il numero di notifiche di truffa è cresciuto alimentato dal desiderio degli utenti di cambiare smartphone gratuitamente con un modello aggiornato. In corso non vi è alcun contest e l’unico risultato che si ottiene è uno svuota-conto che costa veramente caro. Fate attenzione.