Nelle ultime settimane abbiamo parlato molto della piattaforma di e-commerce Amazon che, negli ultimi giorni ha prima deciso e successivamente comunicato che d’ora in poi si occuperà di spedire i beni di prima necessità.

Questo perché, con la quarantena forzata che stiamo vivendo a causa della pandemia del nuovo coronavirus, gli utenti sono più spinti del solito a fare acquisti online e la piattaforma non riusciva a sostenere la mole di ordini. Nelle ultime ore ha anche rilasciato un aggiornamento per la propria applicazione Android. Ecco tutti i dettagli.

Amazon: arriva l’aggiornamento anche sugli smartphone Android

Nelle ultime settimane il colosso ha iniziato un aggiornamento della propria applicazione mobile dedicata agli utenti che possiedono smartphone Android, dopo essere arrivato qualche giorno fa su iOS. Non si tratta di nulla di realmente complesso ed in grado di cambiare la nostra esperienza di acquisto sul più grande marketplace del mondo. Si tratta di piccoli affinamenti grafici, cambiamenti cromatici e alcuni miglioramenti nella navigazione, che si apprezzano in ogni caso.

L’aggiornamento in questione, come anticipato precedentemente, è arrivato sugli smartphone con sistema operativo iOS qualche giorno fa. Finalmente è comparso anche sui nostri smartphone Android nelle ultime ore. L’interfaccia ha un nuovo colore, qualche elemento è stato modificato ma non è stato cambiato alcun posizionamento degli elementi o altre opzioni di codice. Sembra nettamente migliorata la fluidità e reattività del programma, con una piacevolezza maggiore nell’utilizzo generale dell’applicazione.

Rimane comunque la possibilità di sfruttare la rateizzazione dei prodotti, ancora in fase di test e non attiva per tutti. Vi ricordiamo inoltre che il Samsung Galaxy S20 è attualmente in promozione a soli 799 euro e che in questo periodo il colosso di Jeff Bezos ha attivato una serie di misure per fronteggiare il coronavirus.