Da lunedì scorso, il mondo della telefonia italiana ha fatto spazio alla nascita del nuovo gestore Wind Tre. A seguito di un lungo processo di unione, finalmente Wind e 3 Italia, anche in maniera formale, hanno unito le loro forze, offrendo agli utenti una rete unica. Questa notizia è stata accolta con piacere dagli abbonati, anche per la promessa di nuovi servizi in arrivo nei prossimi mesi.

Wind, primo rincaro di prezzi per gli abbonati di telefonia fissa

Nonostante queste buone novità, nel corso delle ultime settimane gli utenti Wind Tre non hanno potuto non notare un rincaro di costi relativo agli abbonamenti per ADSL e Fibra Ottica.

Dal mese di Gennaio risultano essere aumentate le tariffe per alcune promozioni di telefonia fissa. Le tariffe interessate da questo provvedimento sono 3 Fiber, All Inclusive ed Infostrada Tutto incluso. Gli abbonati con una delle offerte citate avranno costi maggiorati di 3 euro rispetto alle bollette dell’anno precedente.

Come da prassi, dopo l’entrata in vigore del nuovo listino, gli utenti non possono più richiedere la disdetta gratuita del loro contratto. Le modifiche unilaterali, divenute effettive prima della fusione tra 3 Italia e Wind, sono comunque state anticipate da numerose comunicazioni. Gli utenti hanno avuto notizia circa gli aumenti di prezzo sia con avvisi spediti via posta sia con notifiche via app.

Con la presenza del nuovo gestore Wind Tre entrerà in vigore anche un’ulteriore modifica per la telefonia fissa. I clienti riceveranno, infatti, fatturazione mensile anziché bimestrale per i vari abbonamenti di Fibra Ottica ed ADSL.