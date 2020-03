Da quando le restrizioni sugli spostamenti si sono fatte più ingenti a causa dell’epidemia, gli operatori telefonici hanno iniziato a rilanciare sul mercato una serie di offerte molto convenienti. Tra questi, spunta Vodafone che fa proprio della distanza fra persone il suo slogan personale. Così per ovviare alla lontananza e consentire telefonate piuttosto che scambi di sms a buon prezzo, Vodafone lancia una promozione incredibile.

Diventando clienti o tornando ad esserlo, l’operatore propone l’offerta ricaricabile Vodafone Special 50 Edition a 7 euro al mese. Un’attenzione particolare è rivolta proprio agli ex clienti che oltre ad usufruire del pacchetto Special possono rientrare in Vodafone in modalità winback, cioè senza dover pagare la sim.

Quali sono i vantaggi di Vodafone Special 50 digital Edition?

In questa situazione di emergenza dove i rapporti interpersonali corrono sul filo del telefono, Vodafone pensa ai suoi ex clienti. Per tutti coloro che decidono di tornare con l’operatore, Vodafone fa sapere che per loro è pronta un’offerta sensazionale: 50 giga di traffico internet in 4G, minuti ed sms illimitati , al solo costo di 7 euro al mese. Con l’iniziativa winback, che si affianca alla Vodafone Special 50 digital Edition, i vecchi clienti hanno anche il diritto di ricevere la sim gratis. Gratuita come anche il costo di attivazione.

E’ la stessa Vodafone a contattare gli ex utenti che hanno lasciato precedentemente il consenso al trattamento dati, informandoli dell’iniziativa winback “Torna in Vodafone”. L’offerta resta attiva fino al 26 marzo, basterà cliccare su voda.it/web2 ed inserire un codice temporaneo di 6 cifre che sarà proprio un operatore Vodafone a fornire telefonicamente. In questo modo si accede ad una pagina riservata che consente l’acquisto della sim con domiciliazione gratuita.