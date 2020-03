I giorni iniziali della primavera saranno caratterizzati da una serie di importanti offerte per gli utenti di TIM. Specie in questo periodo molto difficile per la nazione a causa dell’emergenza Coronavirus, il provider italiano vuole premiare tutti i suoi abbonati. Ancora una volta il punto di riferimento principale sarà il sito TIMparty. Attraverso questo portale sarà possibile attivare due importanti promozioni dedicate ad internet ed messaggi.

TIM, due regali ai clienti con messaggi ed internet senza limiti

La prima promozione di TIM prevede SMS no limits per tutti gli abbonati. La compagnia telefonica mette a disposizione dei suoi clienti SMS illimitati che saranno disponibili per la durata di un intero weekend. I messaggi potranno essere quindi inviati a tutti i contatti della propria rubrica a partire dalla mezzanotte del sabato e sino alla mezzanotte del lunedì.

Allo stesso tempo, TIM ha previsto una particolare iniziativa di solidarietà digitale per fronteggiare l’emergenza del Coronavirus. Gli abbonati potranno ricevere Giga internet illimitati. Con l’attivazione di questa offerta speciale, tutti i consumi internet della propria ricaricabile principali saranno congelati per un massimo di 30 giorni. La promozione si disattiverà in automatico al trascorrere del mese previsto, senza ulteriori azioni da parte dell’utente.

Sia nell’una che nell’altra occasione, il punto di riferimento degli abbonati è la piattaforma TIMparty. Gli utenti dovranno effettuare il login sul sito ufficiale di TIM e poi andare nell’apposita sezione Vantaggi TIM. Da qui sarà necessario scegliere la promozione di proprio interesse, selezionarla ed infine attendere il messaggio di conferma da parte del gestore.