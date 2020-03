A causa dell’emergenza Coronavirus sono tantissime le persone in quarantena obbligatoria e non, e per passare il tempo in questo spiacevole periodo in tanti hanno iniziato a guardare delle nuove serie televisive su Infinity.

Infinity è una delle piattaforme di streaming online più conosciute insieme a Netflix e Amazon Prime Video, e il suo catalogo è continuamente aggiornato. A tal proposito, sono disponibili dei contenuti multimediali molto amati dagli spettatori e in questo periodo un po’ particolare potrebbe far bene mettere i pensieri e le preoccupazioni da parte per qualche ora.

Infinity: ecco quali sono le serie televisive da iniziare assolutamente

Prima di scoprire le serie televisive disponibili, si ricorda che tutti i consumatori che non hanno mai utilizzato la piattaforma di Infinity possono approfittarne perché ci sono due mesi gratuiti del servizio e in qualsiasi momento è possibile disattivarlo senza dover sostenere alcun tipo di costo.

Per quanto riguarda le serie televisive, per sorridere un po’ si consiglia di iniziare The Big Bang Theory. Una sitcom statunitense che racconta le vicende di quattro lavoratori (Sheldon, Raj, Howard e Leonard) al California Institute of Techonology.

Anche lo spin-off della serie televisiva intitolata The Young Sheldon che racconta le vicende di Sheldon da piccolo è molto interessante e amata dagli utenti. Ad oggi ci sono tre stagioni disponibili sulla piattaforma.

Per una serie televisiva travolgente, drammatica e allo stesso tempo sovrannaturale si consiglia di guardare The Vampire Daries. La fiction racconta le vicende di Elena e dei suoi amici coinvolti in alcune vicende sovrannaturali.