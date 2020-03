Iliad continua ad essere uno dei provider più popolari su scala nazionale. Il gestore di telefonia francese ha fatto davvero breccia nel campo delle ricaricabili. Rispetto alle tariffe attualmente vigenti di TIM, Vodafone e Wind, Iliad garantisce al suo pubblico una promozione come Giga 50 in grado di offrire consumi quasi illimitati a costi da ribasso.

Iliad sempre più impegnata nel nostro paese: arriva anche la Fibra Ottica

Se le promozioni non rappresentano un vero problema per Iliad, ciò che ancora desta qualche perplessità per gli utenti sono i servizi. Oltre a quelli che sono i servizi opzionali attualmente presenti con la Giga 50, i clienti si attendono ulteriori novità da qui al futuro prossimo.

Le sorprese per i mesi venturi certamente non mancheranno. Oramai è risaputo che Iliad è costantemente impegnata per lo sviluppo della sua rete 5G. Anche in queste ore di emergenza Coronavirus, seppur con alcuni ritardi, i tecnici continuano a perfezionare e infrastrutture utili per le nuove linee internet. Il rilascio ufficiale del 5G dovrebbe avvenire tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021.

I discorsi di Iliad sono poi spostati anche più in prospettiva. Entro il 2024, ora è ufficiale, arriverà un servizio che tanti clienti stavano chiedendo da tempo. Il gestore entro questa data offrirà a tutti gli abbonati la possibilità di attivare anche dei piani per la telefonia fissa. Oltre alle ricaricabili per il proprio smartphone, quindi, Iliad metterà a disposizione del pubblico anche tariffe low cost per le connessioni in Fibra Ottica e le chiamate domestiche.