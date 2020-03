Il prezzo di Diesel e Benzina precipita dopo lo STOP GENERALE ai rifornimenti dovuto all’insorgere della pandemia da #Coronavirus. Il greggio ha fatto segnare il costo per dollaro al barile più basso della storia. Le nuove contromisure di contenimento dovute ai Decreti Locali ed alle Direttive Generali dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) stanno influendo sui mercati dei combustibili.

Nel corso di questi giorni sono stati numerosi gli studi che hanno avuto il compito di analizzare più da vicino la situazione. L’emergenza Covid-19 causa una profonda crisi globale sia sul piano sanitario che del commercio, dove sempre maggiore è l’impatto registrato sui rifornimenti. Una parziale buona notizia per gli italiani che si spostano per strette necessità alimentari e sanitarie. Ecco la situazione di questi ultimi giorni.

Rapporto carburanti: Diesel e Benzina costano troppo poco

Secondo i confronti e le stime di prezzo la perdita di valore del cosiddetto oro nero è del 31%. Di fatto il settore dei trasporti risulta bloccato dal veto alla circolazione di mezzi pubblici e privati. Aeroporti, stazioni ferroviarie e linee urbane sono al collasso. Cosa che sta portando ad avere prezzi bassissimi su Diesel e Benzina. Il calo è importante secondo quanto diramato per via del tutto ufficiale dal MISE (Ministero per lo Sviluppo Economico). Ogni giorno si ottiene un aggiornamento sui dati per il listino in modalità self e servito.

Sta di fatto che è in corso una situazione che vede una stima media di 1,645 euro per la benzina mentre per il Diesel siamo su 1,534 euro al litro. Queste le info per la modalità standard. Cifre che assumono andamento negativo importante per il self-service dove si assiste ad un listino medio di 1,495 euro sulla verde ed addirittura 1,382 euro al litro per il gasolio.

Secondo le analisi il prezzo potrebbe scendere ancora in virtù dell’attuazione di un decreto di contenimento da protrarsi ancora per il mese successivo fino a nuovo ordine. Si attendono ulteriori riscontri in merito a questo delicato argomento. Seguici per tutti gli aggiornamenti.