WhatsApp: il trucco per spiarvi è attivo con questa nuova app

WhatsApp nell’ultimo periodo sta risultando ancor di più fondamentale per tutti gli utenti che la utilizzano in giro per il mondo. Vista infatti l’impossibilità di uscire in più parti d’Europa e del mondo, la nota applicazione di messaggistica istantanea è diventata vitale. Tutte le persone infatti riescono a vedersi o semplicemente a messaggiarsi grazie al suo utilizzo, e questo è sicuramente un bene.

Molti aggiornamenti sono arrivati a puntellare anche i settori in cui l’applicazione risultava meno performante, ma gli utenti si aspettano sempre qualcosa di più. Qualcuno infatti avrebbe avanzato alcune accuse a WhatsApp in merito alla privacy, la quale in alcuni casi risulterebbe non performanti al massimo. Ora come ora però qualcuno avrebbe trovato anche un altro modo per riuscire a ficcare il naso negli affari altrui. Si tratta di un’applicazione di terze parti che possono scaricare tutti e senza infrangere la legge.

WhatsApp, con questa nuova applicazione potete monitorare i movimenti di tutte le persone che volete riuscendo addirittura ricevere notifiche

Secondo alcuni utenti che l’avrebbero già provata, esiste un’applicazione di terze parti che consente a tutti di monitorare i movimenti di qualsiasi persona in chat. WhatsApp ovviamente non consente tale possibilità, e proprio per questo bisogna scaricare proprio Whats Tracker.

Questa soluzione offre quindi la possibilità di tracciare i movimenti all’interno della chat di qualsiasi persona che scegliete di monitorare. Potrete conoscere infatti l’orario preciso di entrata o di uscita da WhatsApp di ogni utente che scegliete di “seguire”. Ovviamente l’applicazione è sia legale che è gratuita per tutti.