Il volantino Euronics attivo in questi giorni presso i punti vendita di proprietà del socio Butali, prevede la possibilità di mettere le mani su tantissimi sconti e prezzi bassissimi tra cui gli utenti hanno la possibilità di scegliere per risparmiare sotto ogni punto di vista.

La campagna promozionale che andremo a discutere nel nostro articolo, è importante ricordarlo, non è attiva sul sito ufficiale, ma solo ed esclusivamente presso i negozi di proprietà del socio stesso (raccomandiamo di controllare l’ultima pagina per avere un’idea delle location in cui è valida). Interessante invece la possibilità di approfittare della rateizzazione senza interessi, alias Tasso Zero, in modo da suddividere il pagamento di quanto dovuto in 22 rate fisse addebitate direttamente sul conto corrente bancario a partire da Luglio 2020.

Per godere dei codici sconto e delle migliori offerte Amazon, ISCRIVETEVI subito al nostro canale Telegram.

Volantino Euronics: queste sono le offerte da non perdere

I prezzi sono in caduta libera su tantissimi prodotti, a partire dal mondo degli smartphone. Coloro che sono alla ricerca di un dispositivo di fascia alta potranno appoggiarsi prima di tutto all’accoppiata Huawei P30 Pro a 649 euro o Xiaomi Mi Note 10 a 499 euro (peccato solamente per la presenza del processore MediaTek).

In alternativa, volendo approfittare delle occasioni più incredibili, ecco spuntare un bellissimo Xiaomi Redmi Note 8 Pro in vendita a 269 euro, oppure buoni sconti per i vari LG K50s e K40s a 199 euro, Galaxy A20e a 159 euro e similari.

Tutti gli acquisti relativi al corrente volantino Euronics possono essere completati direttamente nei punti vendita, le offerte ovviamente non terminano qui e coinvolgono anche tantissimi altri dispositivi a prezzi molto invitanti, scopriteli poco sotto.