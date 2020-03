Il volantino Carrefour rappresenta oggi l’emblema ultimo del periodo che il popolo italiano sta attraversando, nonché i desideri per un mondo elettronico più alla portata del portafoglio sempre più assottigliato. Proprio in questi giorni, infatti, è possibile approfittare di uno sconto mai visto, con uno smartphone in vendita a soli 9,90 euro.

La campagna promozionale pensata ed inclusa all’interno del volantino Carrefour vede offrire agli utenti tanti ottimi sconti tra cui scegliere, attivandoli però solamente in alcuni giorni della settimana. “I Fantastici 11” parte proprio da qui, pensare di abbassare moltissimo i prezzi di vendita di alcuni prodotti, limitandone però la possibilità di acquisto entro sole 24 ore.

Volantino Carrefour: le offerte sono impareggiabili

Lo sconto migliore, per quanto riguarda il mondo dell’elettronica, è applicato il 29 marzo (solo ed esclusivamente entro le 24 ore di validità) su uno smartphone Onda, in vendita pensate a soli 9,90 euro.

Il modello in questione non appartiene ovviamente alla fascia alta, né integra il sistema operativo Android, ma corrisponde a tutti gli effetti ad un dispositivo pensato per coloro che sono alla ricerca di uno smartphone per telefonare o inviare SMS. Osservando da vicino la scheda tecnica notiamo infatti la presenza di una singola fotocamera posteriore (con annesso flash LED e funzionalità torcia), la possibilità di inserire due SIM, nonché ovviamente un piccolo display a colori completamente retroilluminato.

E’ chiaro che, pensando di spendere soli 9,90 euro, non si potesse pretendere molto altro. Maggiori informazioni sono disponibili a questo link.