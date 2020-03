Unieuro ha presentato un nuovo interessante volantino tramite il quale gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di mettere le mani su tantissimi prodotti di fascia medio-alta a prezzi incredibilmente bassi e soddisfacenti.

Fino al 3 Aprile 2020, tutti coloro che vorranno acquistare uno dei prodotti proposti da Unieuro potranno affidarsi sia ai punti vendita fisici che direttamente al sito ufficiale dell’azienda stessa. L’acquisto completato online richiederà anche il pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio, tranne che con indicazioni differenti.

Oltre a questo, ricordiamo essere presente la possibilità di sfruttare il Tasso Zero in 20 mesi, con TAN e TAEG allo 0% e pagamento diretto tramite conto corrente bancario (è previsto comunque un limite minimo di spesa). Per scoprire tutti i codici sconto Amazon e ricevere le migliori offerte del momento, non resta che ISCRIVERVI subito al nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino Unieuro: il Tasso Zero è impressionante

Osservando da vicino le migliori offerte, iniziamo con un’offerta molto interessante, l’ultimo LG Oled E9 nella versione da 55 pollici in promozione a soli 1799 euro (con cashback LG da 200 euro e bonus TV, lo si andrà a pagare circa 1549 euro).

Per quanto riguarda gli smartphone, non è nemmeno da dimenticare la presenza di Samsung Galaxy A51 a 299 euro, Galaxy S10 Lite a 679 euro, Galaxy Note 10 Lite a 629 euro, Galaxy A10 a 129 euro, Huawei P40 Lite a 299 euro (con Huawei Freebuds 3 gratis), Oppo A9 2020 a 199 euro, Oppo Reno 2 a 449 euro, Xiaomi Redmi Note 8T a 179 euro, Realme 5 a 159 euro, LG K50s e LG K40s a 199 euro, Motorola One Zoom + Motorola e6 plus a 399 euro e altro ancora.